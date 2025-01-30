«Лейпциг» выкупил Симонса у «ПСЖ» за 50 млн евро. Контракт – до июня 2027-го

Хави Симонс стал игроком «РБ Лейпциг» на постоянной основе.

Немецкий клуб объявил о выкупе полузащитника у «ПСЖ ». Симонс, проводивший в «Лейпциге » второй сезон на правах аренды, подписал контракт на срок до июня 2027 года.

Сообщалось , что сумма выкупа нидерландца составила 50 миллионов евро. С учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 80 млн.

В этом сезоне Хави Симонс провел 11 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи. Статистику 21-летнего хавбека можно найти здесь .