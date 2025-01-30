«Лейпциг» выкупил Симонса у «ПСЖ» за 50 млн евро. Контракт – до июня 2027-го
Хави Симонс стал игроком «РБ Лейпциг» на постоянной основе.
Немецкий клуб объявил о выкупе полузащитника у «ПСЖ». Симонс, проводивший в «Лейпциге» второй сезон на правах аренды, подписал контракт на срок до июня 2027 года.
Сообщалось, что сумма выкупа нидерландца составила 50 миллионов евро. С учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 80 млн.
В этом сезоне Хави Симонс провел 11 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи. Статистику 21-летнего хавбека можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «РБ Лейпциг»
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