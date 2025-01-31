Итоговая таблица общего этапа ЛЕ: «Лацио» – 1-й, «МЮ» – 3-й, «Тоттенхэм» – 4-й, «Сосьедад» Захаряна – 13-й, ПАОК Оздоева и Чалова – 22-й, «Фенербахче» Моуринью – 24-й, «Динамо» Киев – 34-е

Общий этап Лиги Европы завершился.

По итогам восьми туров определились все участники плей-офф и покидающие турнир команды.

Напрямую в 1/8 финала турнира вышли «Лацио », «Атлетик », «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэм », «Айнтрахт », «Лион », «Олимпиакос » и «Рейнджерс ».

Места с 9-го по 24-е, дающие путевку в стыковые матчи, заняли «Буде-Глимт », «Андерлехт », ФКСБ , «Аякс », «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна, «Галатасарай », «Рома », «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», АЗ, «Мидтьюлланд», «Юнион», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, «Твенте» и «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Вылетели из Лиги Европы «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Славия» Прага, «Мальме», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» Киев, «Ницца» и «Карабах».

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