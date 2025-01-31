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  • Итоговая таблица общего этапа ЛЕ: «Лацио» – 1-й, «МЮ» – 3-й, «Тоттенхэм» – 4-й, «Сосьедад» Захаряна – 13-й, ПАОК Оздоева и Чалова – 22-й, «Фенербахче» Моуринью – 24-й, «Динамо» Киев – 34-е
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Итоговая таблица общего этапа ЛЕ: «Лацио» – 1-й, «МЮ» – 3-й, «Тоттенхэм» – 4-й, «Сосьедад» Захаряна – 13-й, ПАОК Оздоева и Чалова – 22-й, «Фенербахче» Моуринью – 24-й, «Динамо» Киев – 34-е

Общий этап Лиги Европы завершился.

По итогам восьми туров определились все участники плей-офф и покидающие турнир команды.

Напрямую в 1/8 финала турнира вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Места с 9-го по 24-е, дающие путевку в стыковые матчи, заняли «Буде-Глимт», «Андерлехт», ФКСБ, «Аякс», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Галатасарай», «Рома», «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», АЗ, «Мидтьюлланд», «Юнион», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, «Твенте» и «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Вылетели из Лиги Европы «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Славия» Прага, «Мальме», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» Киев, «Ницца» и «Карабах».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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logoвысшая лига Португалия
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