⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин победили в парах, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Пары
Итоговое положение
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 212,48
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 206,89
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,88
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 191,44
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 183,76
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 180,86
7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 177,86
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 176,55
9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 167,63
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 166,84
11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,95
12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 158,15
13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 157,61
14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 151,92
15. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 150,53
16. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 142,31
Произвольная программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 140,89
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 138,37
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 134,85
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 125,56
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 119,91
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 118,93
7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 117,55
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 113,87
9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 110,50
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 110,32
11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 108,22
12. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 102,99
13. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 102,97
14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 100,24
15. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 96,78
16. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 90,20
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий