298

⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин победили в парах, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и

Хазе и Володин победили в парном катании на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Пары

Итоговое положение

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 212,48

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 206,89

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,88

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 191,44

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 183,76

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 180,86

7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 177,86

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 176,55

9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 167,63

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 166,84

11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,95

12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 158,15

13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 157,61

14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 151,92

15. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 150,53

16. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 142,31

Произвольная программа

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 140,89

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 138,37

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 134,85

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 125,56

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 119,91

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 118,93

7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 117,55

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 113,87

9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 110,50

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 110,32

11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 108,22

12. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 102,99

13. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 102,97

14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 100,24

15. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 96,78

16. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 90,20

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Лука Берулава
Никита Володин
Минерва Фабьен Хазе
Анастасия Вайпан-Ло
Анастасия Метелкина
Михал Возняк
Анника Хокке
Оксана Вуйямо
Сара Конти
Роберт Кункель
Дарья Данилова
Ливио Майр
Павел Ковалев
Летиция Рошер
logoсборная Великобритании
logoсборная Украины
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Филиппо Клеричи
сборная Грузии
результаты
logoАртем Даренский
сборная Польши
Юлия Щетинина
сборная Нидерландов
Риккардо Мальо
Филиппо Амброзини
Никколо Мачии
Ирма Кальдара
logoсборная Италии по фигурному катанию
Камилла Ковалев
logoсборная Франции
logoсборная Швейцарии
Луис Шустер
Мария Павлова
Алексей Святченко
Милания Ваананен
София Шаллер
logoСофия Голиченко
Люк Дигби
сборная Австрии
logoсборная Венгрии
Том Бувар
пары
Ребекка Гиларди
logoсборная Финляндии
Мишель Циба
logoсборная Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
47829 января, 16:58
«Вряд ли иностранные фигуристы думают: как жаль, что нет русских». Встречаем Евро с Лизой Туктамышевой
6129 января, 15:25
«Тутберидзе пришила головы так, чтобы они не сваливались». Как создают гала-номера в фигурке
459 января, 14:40
Рекомендуем
Главные новости
Софья Важнова: «Мне очень нравится театр. Я даже в театральной студии занималась какое-то время»
28 минут назад
Важнова о Самарине в роли тренера: «Не могу сказать, что он злой или суровый, но строгим может быть. Зато объясняет очень понятно»
34 минуты назад
Софья Важнова: «Я бы очень хотела прыгнуть триксель или четверной. Успешных попыток пока не было. Надеюсь, что все впереди»
244 минуты назад
Авербух о погибшем в авиакатастрофе Кирсанове: «Я знал Сашу, мы вместе с ним тренировались. Это был очень хороший и открытый парень»
сегодня, 09:02
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Репонд, Пинзарроне, Гутманн выступят с произвольными программами
11сегодня, 08:07
Ткаченко и Киляков снялись с ритм-танца на чемпионате Европы. Алексей получил травму, столкнувшись со Смарт и Диком на тренировке
7сегодня, 07:40
Мария Захарова: «По информации нашего посольства в Вашингтоне, у трех жертв авиакатастрофы есть российские паспорта»
27сегодня, 07:30
Мама Вадима Наумова: «Он хотел вернуться в Россию после пенсии. Он помогал нам деньгами, мы кормились фактически за его счет»
35сегодня, 07:24
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Лопарева и Бриссо, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами
2сегодня, 07:07
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон
12сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Мишина об авиакатастрофе в США: «Нахожусь в шоковом состоянии, не могу даже тренировку проводить. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось»
вчера, 14:30
Людмила Великова: «Максим Наумов жив, он улетел в понедельник на другом самолете. Это все, что я пока узнала»
2вчера, 10:00
Бестемьянова об авиакатастрофе в США: «Соболезную всем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость»
вчера, 09:24
Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»
426 января, 20:59
Тарасова о том, что Крамаренко удалили здоровый рог мениска: «У таких врачей надо отбирать лицензию. Очень жаль и девочку, и Винер»
1126 января, 19:49
Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»
624 января, 21:10
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
24 января, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
1824 января, 09:06Фото
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
123 января, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
623 января, 10:57
Рекомендуем