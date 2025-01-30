«Зенит» вышел из переговоров по Сильянову. Клуб не устроили требования «Локомотива» (Metaratings)
Александр Сильянов не перейдет в «Зенит».
Петербургский клуб вышел из переговоров о трансфере защитника «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.
Сине-бело-голубых не устроили финансовые требования москвичей.
Вероятность сделки до конца зимнего трансферного окна очень мала.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 6 миллионов евро за 23-летнего футболиста. «Железнодорожники» оценивают игрока в 10 млн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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