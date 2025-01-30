«Зенит» вышел из переговоров по Сильянову. Клуб не устроили требования «Локомотива» (Metaratings)

Александр Сильянов не перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб вышел из переговоров о трансфере защитника «Локомотива », сообщает Metaratings.ru.

Сине-бело-голубых не устроили финансовые требования москвичей.

Вероятность сделки до конца зимнего трансферного окна очень мала.

Ранее сообщалось , что «Зенит » предлагал 6 миллионов евро за 23-летнего футболиста. «Железнодорожники» оценивают игрока в 10 млн.