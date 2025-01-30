Гибель Шишковой, Наумова и шести фигуристов в авиакатастрофе в США подтвердил директор спортивного клуба Бостона
Эту информацию подтвердил директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе.
Также подтверждена гибель шести фигуристов.
«Шесть – это ужасное число для нас, но мы благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далекоидущие последствия для нашего сообщества фигуристов», – сообщил журналистам директор бостонского клуба.
Самолет Bombardier CRJ700 направлялся из Уичито в Вашингтон и потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, о выживших не сообщалось.
Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, на борту Bombardier находились несколько спортсменов и тренеров, участвовавших в соревнованиях.
Шишкова и Наумов – чемпионы мира-1994 в парном катании за сборную России, пятикратные призеры чемпионатов Европы.
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