Большунов, Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков улетели в Италию, где проведут тренировочный сбор
Лыжники Большунов, Коростелев, Непряева и Волков проведут сбор в Италии.
По информации «РБ-Спорт», спортсмены группы Егора Сорина (Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Сергей Волков) будут тренироваться на горнолыжном курорте Ливиньо. Александр Большунов проведет сбор в местечке Сейзер-Альм (Южный Тироль).
Лыжники уже улетели в Европу. Они будут готовиться к соревнованиям отдельно от основной команды. Основная часть спортсменов сборной России по лыжным гонкам проведет сбор в Армении.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБ-Спорт
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