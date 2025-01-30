Большунов, Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков улетели в Италию, где проведут тренировочный сбор

Лыжники Большунов, Коростелев, Непряева и Волков проведут сбор в Италии.

По информации «РБ-Спорт», спортсмены группы Егора Сорина (Савелий Коростелев , Дарья Непряева , Сергей Волков) будут тренироваться на горнолыжном курорте Ливиньо. Александр Большунов проведет сбор в местечке Сейзер-Альм (Южный Тироль).

Лыжники уже улетели в Европу. Они будут готовиться к соревнованиям отдельно от основной команды. Основная часть спортсменов сборной России по лыжным гонкам проведет сбор в Армении.