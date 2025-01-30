Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» благодаря голу Зорина на 92-й
«Спартак» обыграл «Краснодар» (3:2) в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Победный гол на 92-й минуте забил 20-летний хавбек красно-белых Даниил Зорин. Он также отдал результативный пас в этой игре.
На турнире также выступят «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».
Абу-Даби, ОАЭ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Группа А: «Спартак» – 3 очка (1 матч), «Динамо», «Краснодар» – 0 (1);
Группа Б: «Зенит», ЦСКА, «Ростов».
За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.
Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.
Трансляцию игры можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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