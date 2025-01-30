Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» благодаря голу Зорина на 92-й

«Спартак» обыграл «Краснодар» (3:2) в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Победный гол на 92-й минуте забил 20-летний хавбек красно-белых Даниил Зорин . Он также отдал результативный пас в этой игре.

На турнире также выступят «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

Winline Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Группа А: «Спартак » – 3 очка (1 матч), «Динамо», «Краснодар » – 0 (1);

Группа Б: «Зенит», ЦСКА, «Ростов».

За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.

Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.

Трансляцию игры можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline . Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке .