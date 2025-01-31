Бывший российский фигурист Александр Кирсанов погиб при крушении самолета в США

Бывший российский фигурист Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на его супругу Наталью Гудину.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей», – сказала Гудина журналистам.

Кирсанов и Гудина тренировали юных фигуристов, которые находились на борту рейса American Airlines. В этот раз только Кирсанов сопровождал спортсменов на Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.

Александру Кирсанову было 46 лет. Он выступал в танцах на льду за Россию, Азербайджан и США. Завершил спортивную карьеру в 2004 году, после чего работал тренером и хореографом.

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