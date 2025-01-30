Трамп заявил, что при крушении самолета, среди пассажиров которого были фигуристы и тренеры, никто не выжил
Президент США сейчас проводит брифинг по поводу катастрофы лайнера.
Как сообщает ТАСС, Трамп также подтвердил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли граждане России, и выразил скорбь. Он высказал мнение, что в случившемся виноват экипаж военного вертолета.
«Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось», – заявил президент журналистам.
Самолет направлялся из Уичито в Вашингтон и потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека.
Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. На борту Bombardier находились спортсмены и тренеры, участвовавшие в соревнованиях, в том числе бывшие советские и российские фигуристы – Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
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