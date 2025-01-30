Трамп заявил, что при крушении самолета, среди пассажиров которого были фигуристы и тренеры, никто не выжил

Дональд Трамп заявил, что в крушении самолета Bombardier CRJ700 нет выживших.

Президент США сейчас проводит брифинг по поводу катастрофы лайнера.

Как сообщает ТАСС , Трамп также подтвердил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли граждане России, и выразил скорбь. Он высказал мнение, что в случившемся виноват экипаж военного вертолета.

«Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось», – заявил президент журналистам.

Самолет направлялся из Уичито в Вашингтон и потерпел крушение в ночь на 30 января. Он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. На борту Bombardier находились спортсмены и тренеры, участвовавшие в соревнованиях, в том числе бывшие советские и российские фигуристы – Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова .

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты