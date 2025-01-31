НБА. «Мемфис» одолел «Хьюстон», «Кливленд» взял верх над «Атлантой» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.

Во встрече третьей и второй команды Запада «Мемфис » с минимальной разницей победил «Хьюстон », лидер Востока «Кливленд » обыграл дома «Атланту». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.