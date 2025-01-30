«Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер Теля за 60 млн евро. Сделка зависит от решения форварда
Матис Тель близок к переходу в «Тоттенхэм».
По информации Le Parisien, лондонский клуб достиг принципиального соглашения с «Баварией» о покупке 19-летнего форварда за 60 миллионов евро. Информацию также подтверждает L’Equipe.
Отмечается, что в случае успешной сделки мюнхенцы получат вдвое больше той суммы, за которую купили Теля у «Ренна» летом 2022 года.
Трансфер будет зависеть от решения форварда, который пока не определился со своим будущим.
Ранее стало известно о желании Теля покинуть «Баварию» в январе. Сообщалось, что интерес к футболисту проявляют 7 клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Астон Виллу».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Parisien
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