Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 23 броска в матче с «Филадельфией». Победа – 5-я подряд
Илья Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 23 броска «Филадельфии».
Вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:0).
Победа стала для 29-летнего россиянина 5-й подряд. Всего в сезоне у него 18 побед в 36 играх при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.
За карьеру в лиге у Сорокина 21 матч на ноль в рамках регулярок (в 228 играх). По их числу он идет на 3-м месте в истории клуба с Лонг-Айленда, уступая только Гленну Решу (25 в 282) и Билли Смиту (22 в 674).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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