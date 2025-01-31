Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 23 броска в матче с «Филадельфией». Победа – 5-я подряд

Илья Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 23 броска «Филадельфии».

Вратарь «Айлендерс » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:0).

Победа стала для 29-летнего россиянина 5-й подряд. Всего в сезоне у него 18 побед в 36 играх при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.

За карьеру в лиге у Сорокина 21 матч на ноль в рамках регулярок (в 228 играх). По их числу он идет на 3-м месте в истории клуба с Лонг-Айленда, уступая только Гленну Решу (25 в 282) и Билли Смиту (22 в 674).