ФФККР о Шишковой и Наумове: «Они уже граждане другой страны, у них американские паспорта»
В ФФККР заявили, что Шишкова и Наумов были гражданами США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об авиакатастрофе в США, в которой погибли тренеры и фигуристы: «Печальные данные подтверждаются, там были наши сограждане. Сожалеем и соболезнуем родным и близким».
В частности, этим рейсом летели Евгения Шишкова и Вадим Наумов, выступавшие в парном катании за СССР и Россию.
«Шишкова и Наумов уже граждане другой страны, у них американские паспорта. Официально нам нельзя выступать на соревнованиях, и если кто-то был там, это бывшие соотечественники. Мы не комментируем», – заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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