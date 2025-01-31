Овечкин набрал 1+2 в матче с «Оттавой» и стал 2-й звездой. У него 7 бросков, 2 хита и 3 потери за 22:11 при 9:42 в большинстве
Александр Овечкин набрал 1+2 с «Оттавой» и стал 2-й звездой матча.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (4:5 ОТ).
В активе 39-летнего россиянина стало 37 (23+14) очков в 35 играх при полезности «+16». Он набрал 3 балла за матч (все – в третьем периоде) в 4-й раз в текущем сезоне.
Сегодня Овечкин (22:11, 9:42 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 7 бросков в створ. Также Александр применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем