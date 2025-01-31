Овечкин набрал 1+2 в матче с «Оттавой» и стал 2-й звездой. У него 7 бросков, 2 хита и 3 потери за 22:11 при 9:42 в большинстве

Александр Овечкин набрал 1+2 с «Оттавой» и стал 2-й звездой матча.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (4:5 ОТ).

В активе 39-летнего россиянина стало 37 (23+14) очков в 35 играх при полезности «+16». Он набрал 3 балла за матч (все – в третьем периоде) в 4-й раз в текущем сезоне.

Сегодня Овечкин (22:11, 9:42 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 7 бросков в створ. Также Александр применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 3 потери.

Овечкин забил 876-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 18 шайб