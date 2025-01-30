«Спартак» отыгрался у СКА с 0:3 в 3-м периоде, забив в меньшинстве. Команда Ротенберга победила по буллитам
СКА обыграл «Спартак» (4:3 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга вела со счетом 3:0 до 3-го периода. Главный тренер московской команды Алексей Жамнов заменил вратаря Артема Загидулина в конце второго периода.
«Спартак» забросил 3 шайбы в финальной двадцатиминутке. Третий гол красно-белых в меньшинстве забил 21-летний защитник Вениамин Королев.
Москвичи перевели игру в овертайм, но затем уступили в серии буллитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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