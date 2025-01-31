НХЛ. «Вашингтон» уступил «Оттаве», «Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», «Айлендерс» победили «Филадельфию», «Вегас» уступил «Коламбусу»
«Вашингтон» в гостях уступил «Оттаве» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» (3:0), «Виннипег» был сильнее «Бостона» (6:2), «Айлендерс» справились с «Филадельфией» (3:0), «Вегас» уступил «Коламбусу» (1:2 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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