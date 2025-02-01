Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Холуд» 4:3, «Аль-Кадисия» Обамеянга сыграла 1:1 с «Аль-Фатехом»

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 18-го тура.

В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду победил «Аль-Раэд» (2:1) в гостях, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино был сильнее «Аль-Орубы» (2:0).

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Охдуд» (4:0).

В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема переиграл «Аль-Холуд» (4:3).

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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