Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Холуд» 4:3, «Аль-Кадисия» Обамеянга сыграла 1:1 с «Аль-Фатехом»
В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 18-го тура.
В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду победил «Аль-Раэд» (2:1) в гостях, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино был сильнее «Аль-Орубы» (2:0).
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Охдуд» (4:0).
В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема переиграл «Аль-Холуд» (4:3).
Чемпионат Саудовской Аравии
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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