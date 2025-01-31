Цыплаков против «Филадельфии»: голевая передача и драка с Лоутоном за 11:05 на льду

Максим Цыплаков подрался и сделал передачу в матче с «Филадельфией».

«Айлендерс » обыграли «Филадельфию» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

На пятой минуте первого периода нападающий «островитян» Максим Цыплаков подрался с форвардом соперника Скоттом Лоутоном.

Во втором периоде россиянин отметился результативной передачей, поучаствовав в голе Марка Гаткомба.

Также в этом матче Цыплаков набрал «плюс 1» за полезность и провел на льду 11 минут и 5 секунд.

В этом сезоне хоккеист имеет в активе 20 (7+13) баллов в 46 матчах чемпионата НХЛ .