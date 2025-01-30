Виталий Денисов: «Все мы росли на творчестве Басты. Столько культовых песен»

Виталий Денисов рассказал, что с детства является поклонником Басты.

37-летний футболист недавно перешел в медиафутбольную команду рэпера СКА.

– Как появился вариант перейти в СКА Ростов?

– Переговоры с моим прошлым клубом («Бухара» – Спортс’‘) затянулись, не смогли найти общий язык в некоторых вопросах. Мой хороший друг Сергей «Брейн» Гореликов пригласил. Мы с ним созвонились, и он принял участие в этих медийных делах.

– Вы говорите о сорвавшихся переговорах с «Бухарой» о продлении контракта?

– Они не сорвались, а скорее затянулись. Не смогли договориться в определенных вопросах.

– Другие варианты были? Может, в профессиональном футболе?

– Честно говоря, думаю, что уже не успел бы попасть в какую-то профессиональную команду. Пытался с кем-то поговорить, но было уже поздно – все набрали себе ребят.

– СКА – единичная история или были другие клубы из Медиалиги?

– До этого предлагали, звонили разные команды. И в прошлом году, и в позапрошлом. Когда медиафутбол стал более-менее популярен, начал набирать обороты, мне звонили из нескольких команд. Когда был без команды, позвали просто поиграть за 2Drots. Но тогда еще не было такого сильного ажиотажа вокруг медиафутбола.

– Хотели продолжать играть профессионально?

– Конечно, а кто бы не хотел? Тем более с таким опытом за спиной, как у меня.

– Баста принимал участие в переговорах?

– Нет-нет. Все было через Брейна. Он позвонил, рассказал – договорились.

– А до этого с Василием пересекались?

– Нет. Но один раз близкий друг подарил мне билеты на его концерт, и мы сходили. До перехода в СКА был знаком только с творчеством Басты.

– Близко его творчество?

– Не, ну слушайте (улыбается)… Столько культовых песен. Об этом даже говорить не приходится. Все мы росли на них, на творчестве Басты. Мне 37 лет – как думаете, давно я слушаю его песни? – сказал бывший защитник ЦСКА и «Локомотива».