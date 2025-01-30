Роналду об отношениях с Месси: «Они никогда не были плохими, даже наоборот»
Криштиану Роналду ответил на вопрос об отношениях с Лионелем Месси.
«Мои отношения с Месси никогда не были плохими, даже наоборот», – сказал нападающий «Аль-Насра».
Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир 3 февраля.
Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Chiringuito
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