Мората перейдет в «Галатасарай» из «Милана». Форвард забил 6 голов в 25 матчах после трансфера из «Атлетико» за 13 млн евро
Альваро Мората может перейти в «Галатасарай» в ближайшее время.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб продвинулся в переговорах с «Миланом» о подписании нападающего.
Ведутся переговоры о скорейшем заключении сделки, все стороны готовы оформить ее в ближайшие часы.
Мората присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно – он был куплен у «Атлетико» за 13 млн евро и подписал контракт до 2028 года.
Испанец провел 25 матчей за «россонери» во всех турнирах и забил 6 голов. Подробная статистика 32-летнего форварда доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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