Мората перейдет в «Галатасарай» из «Милана». Форвард забил 6 голов в 25 матчах после трансфера из «Атлетико» за 13 млн евро

Альваро Мората может перейти в «Галатасарай» в ближайшее время.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , турецкий клуб продвинулся в переговорах с «Миланом » о подписании нападающего.

Ведутся переговоры о скорейшем заключении сделки, все стороны готовы оформить ее в ближайшие часы.

Мората присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно – он был куплен у «Атлетико» за 13 млн евро и подписал контракт до 2028 года.

Испанец провел 25 матчей за «россонери» во всех турнирах и забил 6 голов. Подробная статистика 32-летнего форварда доступна по ссылке .