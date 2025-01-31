Овечкин забил 876-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 18 шайб
Александр Овечкин забил 876-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:5 ОТ).
Также на счету 39-летнего россиянина 2 результативные передачи. В текущем сезоне у нападающего стало 37 (23+14) очков в 35 играх при полезности «+16».
За карьеру в рамках регулярок на счету Овечкина 876 шайб в 1461 матче. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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