Фигурист Джон Маравилла не смог попасть на рейс во время вылета самолета, потерпевшего крушение в США
Американский фигурист Джон Маравилла не смог попасть на рейс во время вылета самолета, потерпевшего крушение в США.
Самолет 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.
В Уичито ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию.
«Не пустили на рейс. Заберите меня из Канзаса, пожалуйста», – написал перед отправлением рейса Маравилла в закрытом профиле соцсети. Его слова приводит «Матч ТВ».
Позже Маравилла в комментарии для «Р-Спорт» сообщил, что его не пустили на его рейс из-за собаки.
«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», – объяснил спортсмен.
По его словам, в самолете, потерпевшем крушение, находились фигуристы.
«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – сказал Маравилла.
На чемпионате США в Уичито Маравилла выступал среди юниоров и занял третье место в паре Саей Карпентер.
В СМИ на данный момент появляется неподтвержденная информация о списках с именами фигуристов, которые могли находиться на борту.
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