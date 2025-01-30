Американский фигурист Джон Маравилла не смог попасть на рейс во время вылета самолета, потерпевшего крушение в США.

Самолет 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.

В Уичито ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию.

«Не пустили на рейс. Заберите меня из Канзаса, пожалуйста», – написал перед отправлением рейса Маравилла в закрытом профиле соцсети. Его слова приводит «Матч ТВ».

Позже Маравилла в комментарии для «Р-Спорт» сообщил, что его не пустили на его рейс из-за собаки.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», – объяснил спортсмен.

По его словам, в самолете, потерпевшем крушение, находились фигуристы.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – сказал Маравилла.

На чемпионате США в Уичито Маравилла выступал среди юниоров и занял третье место в паре Саей Карпентер.

В СМИ на данный момент появляется неподтвержденная информация о списках с именами фигуристов, которые могли находиться на борту.