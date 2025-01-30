39-летний Роналду с 15 голами лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги. Бензема и Митрович отстают на 2 мяча

Криштиану Роналду упрочил свое положение как лидера гонки бомбардиров.

Нападающий «Аль-Насра » открыл счет в игре с «Аль-Раэдом » в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

У 39-летнего португальца 15 забитых мячей. Он опережает Александара Митровича из «Аль-Хилаля » и Карима Бензема из «Аль-Иттихада» на 2 гола.