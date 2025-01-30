39-летний Роналду с 15 голами лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги. Бензема и Митрович отстают на 2 мяча
Криштиану Роналду упрочил свое положение как лидера гонки бомбардиров.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в игре с «Аль-Раэдом» в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
У 39-летнего португальца 15 забитых мячей. Он опережает Александара Митровича из «Аль-Хилаля» и Карима Бензема из «Аль-Иттихада» на 2 гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем