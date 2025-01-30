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  • ⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Самойлов – 3-й, Грассль – 10-й, Аймо – 18-й
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⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Самойлов – 3-й, Грассль – 10-й, Аймо – 18-й

Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 93,12

2. Ника Эгадзе (Грузия) – 91,94

3. Владимир Самойлов (Польша) – 85,98

4. Маттео Риццо (Италия) – 85,68

5. Николай Мемола (Италия) – 84,92

6. Михаил Селевко (Эстония) – 84,85

7. Александр Селевко (Эстония) – 84,65

8. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,90

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,02

10. Даниэль Грассль (Италия) – 78,15

11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 77,86

12. Денис Васильев (Латвия) – 77,82

13. Адам Хагара (Словакия) – 77,06

14. Лев Винокур (Израиль) – 76,35

15. Федор Кулиш (Латвия) – 74,48

16. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 72,45

17. Иван Шмуратко (Украина) – 71,53

18. Кевин Аймо (Франция) – 70,68

19. Семен Данильянц (Армения) – 69,26

20. Георгий Рештенко (Чехия) – 68,05

21. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 67,66

22. Александр Власенко (Венгрия) – 67,25

23. Корнел Витковски (Польша) – 65,21

24. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 65,18

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoИван Шмуратко
Владимир Литвинцев
Даниэль Грассль
Владимир Самойлов
Николай Мемола
Ника Эгадзе
Денис Васильев
logoКевин Аймо
Маттео Риццо
Адам Сяо Хим Фа
logoсборная Германии
logoсборная Италии по фигурному катанию
Александр Селевко
logoсборная Швейцарии
сборная Грузии
logoсборная Швеции
сборная Словакии
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сборная Польши
logoсборная Эстонии
logoсборная Франции
сборная Австрии
logoсборная Латвии
Лукас Бричги
Никита Старостин
Михаил Селевко
Маурицио Цандрон
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Андреас Нордебак
сборная Азербайджана
logoсборная Украины
Адам Хагара
Эдвард Эпплби
Семен Данильянц
logoсборная Израиля
Александр Власенко
сборная Армении
Лев Винокур
Федор Кулиш
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
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