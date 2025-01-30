⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Самойлов – 3-й, Грассль – 10-й, Аймо – 18-й
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Мужчины
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 93,12
2. Ника Эгадзе (Грузия) – 91,94
3. Владимир Самойлов (Польша) – 85,98
4. Маттео Риццо (Италия) – 85,68
5. Николай Мемола (Италия) – 84,92
6. Михаил Селевко (Эстония) – 84,85
7. Александр Селевко (Эстония) – 84,65
8. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,90
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,02
10. Даниэль Грассль (Италия) – 78,15
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 77,86
12. Денис Васильев (Латвия) – 77,82
13. Адам Хагара (Словакия) – 77,06
14. Лев Винокур (Израиль) – 76,35
15. Федор Кулиш (Латвия) – 74,48
16. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 72,45
17. Иван Шмуратко (Украина) – 71,53
18. Кевин Аймо (Франция) – 70,68
19. Семен Данильянц (Армения) – 69,26
20. Георгий Рештенко (Чехия) – 68,05
21. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 67,66
22. Александр Власенко (Венгрия) – 67,25
23. Корнел Витковски (Польша) – 65,21
24. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 65,18
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин
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