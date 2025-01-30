Солари близок к переходу в «Спартак» за 12 млн евро плюс бонусы

«Спартак» приближается в решении вопроса по переходу Пабло Солари.

23-летний аргентинский нападающий близок к переходу в российский клуб, об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

Отмечается, что «Ривер Плейт » работает над окончательными деталями продажи футболиста в «Спартак » за 12 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Пабло Солари забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах в чемпионате Аргентины.