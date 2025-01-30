Ротенберг – журналисту: «Слушали, что я сказал, или в телеграм-канале своем были? Вы игру СКА со «Спартаком» смотрели вообще? Обычно не смотрите. Следующий вопрос!»
Петербургский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 Б.
– Если брать два периода, команда провела самый цельный матч за последнее время.
– У нас три победы подряд. Вы забыли об этом (обращается к Михаилу Зислису из «Спорт-Экспресса» – Спортс’‘)?
– Ну, подождите, Роман Борисович, дело-то не в победах, а в качестве игры. Это был самый цельный хоккей, вы «Спартаку» практически не давали ничего сделать...
– Вы смотрели игру?
– Смотрел великолепно.
– Обычно вы игры не смотрите.
– Хорошо. Тогда такой вопрос.
– Давайте просто к вопросу перейдем, и все.
– Так был же вопрос у меня... Вопрос будет следующий. Команда ваша обычно не упрощает игру, во втором периоде она несколько раз играла...
– Так я же ответил на ваш вопрос! Мы играли в атаке и два раза потеряли шайбу. Вы слушали, что я сказал? Или были в телеграм-канале своем?
– Я задаю вопрос про другие моменты.
– Про какие моменты?
– Во втором периоде, когда «Спартак» пытался играть в давление, вы использовали простые решения...
– «Спартак» не играл в давление. Вы смотрели игру вообще?
– Конечно, смотрел!
– Видимо, не нашу игру. Ночью НХЛ, видимо, смотрели и не выспались. Можно следующий вопрос? Пожалуйста, следующий вопрос! – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг – журналисту: «У вас фамилия Ходорковский? У меня дедушка тоже воевал, помните? Никишин потерял сознание, падает лицом в лед. Прокомментируйте»
Ротенберг на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «В Питере все журналисты болеют против СКА? Нельзя болеть? Я не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»
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