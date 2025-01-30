КХЛ. «Спартак» уступил СКА по буллитам, «Динамо» обыграло «Торпедо», ЦСКА забил 6 голов «Северстали», «Трактор» победил «Витязь»
«Спартак» уступил СКА (3:4 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Трактор» в гостях был сильнее «Витязя» (2:0), московское «Динамо» обыграло «Торпедо» (4:2), ЦСКА разгромил «Северсталь» (6:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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