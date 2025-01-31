Лига Европы. «МЮ» победил ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна обыграл ПАОК Оздоева и Чалова, «Рома» справилась с «Айнтрахтом»

В Лиге Европы прошли матчи 8-го тура.

ФКСБ дома уступил «Манчестер Юнайтед » (0:2), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграл «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна (0:2), «Тоттенхэм » разобрался с «Эльфсборгом» (3:0), «Рома » была сильнее «Айнтрахта» (2:0).

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд были сведены в общую таблицу и провели по 8 матчей. В последнем туре все игры стартовали в одно время.

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8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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