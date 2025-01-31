Лига Европы. «МЮ» победил ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна обыграл ПАОК Оздоева и Чалова, «Рома» справилась с «Айнтрахтом»
В Лиге Европы прошли матчи 8-го тура.
ФКСБ дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (0:2), «Тоттенхэм» разобрался с «Эльфсборгом» (3:0), «Рома» была сильнее «Айнтрахта» (2:0).
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд были сведены в общую таблицу и провели по 8 матчей. В последнем туре все игры стартовали в одно время.
Лига Европы
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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