Тренер Ирина Миленина пнула фигуристку на турнире в Красноярске. Наставнице объявили выговор

Тренеру Ирине Милениной, пнувшей фигуристку на турнире, объявили выговор.

Об этом ТАСС сообщили в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Ранее было опубликовано видео , на котором Миленина пинает и отчитывает свою воспитанницу во время соревнований «Красноярские узоры». Они проходили в Красноярске с 24 по 26 января.

«По данному происшествию в СШОР №35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии. На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», – сообщили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что родители неоднократно жаловались на Миленину за ненадлежащее поведение. По этой информации будет проведена дополнительная проверка.

На сайте школы олимпийского резерва указано, что Миленина – тренер второй категории, имеет стаж работы по специальности 11 лет и преподает хореографию и фигурное катание на коньках.