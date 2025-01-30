Тренер Ирина Миленина пнула фигуристку на турнире в Красноярске. Наставнице объявили выговор
Об этом ТАСС сообщили в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.
Ранее было опубликовано видео, на котором Миленина пинает и отчитывает свою воспитанницу во время соревнований «Красноярские узоры». Они проходили в Красноярске с 24 по 26 января.
«По данному происшествию в СШОР №35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии. На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», – сообщили в пресс-службе.
В департаменте отметили, что родители неоднократно жаловались на Миленину за ненадлежащее поведение. По этой информации будет проведена дополнительная проверка.
На сайте школы олимпийского резерва указано, что Миленина – тренер второй категории, имеет стаж работы по специальности 11 лет и преподает хореографию и фигурное катание на коньках.
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