Роналду забил 921-й гол в карьере – кончиком бутсы после навеса Брозовича в игре с «Аль-Раэдом»

Криштиану Роналду забил 921-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » кончиком бутсы коснулся мяча после навеса Марцело Брозовича в игре 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раэда ». Португалец открыл счет в этой игре.

Роналду в течение карьеры забил 786 голов на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии .

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .