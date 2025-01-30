Роналду забил 921-й гол в карьере – кончиком бутсы после навеса Брозовича в игре с «Аль-Раэдом»
Криштиану Роналду забил 921-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» кончиком бутсы коснулся мяча после навеса Марцело Брозовича в игре 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раэда». Португалец открыл счет в этой игре.
Роналду в течение карьеры забил 786 голов на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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