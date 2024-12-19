«Реал» взял 5-й трофей за год, Доннарумме шипами рассекли лицо, Угальде – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре, победы «Арсенала» и «Ливерпуля», апелляция Валиевой, Перес ушел из «Ред Булл» и другие новости
1. «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» – 3:0! У Винисиуса гол с пенальти и пас на Мбаппе, у Килиана гол и ассист. Это 5-й трофей мадридцев в 2024 году.
Карло Анчелотти теперь самый титулованный тренер «Реала» с 15 трофеями, он обошел Муньоса, а всего у итальянца 31 титул в качестве тренера. Лука Модрич выиграл 28-й трофей с мадридцами, хорват – самый титулованный игрок в истории клуба.
2. «Монако» проиграл «ПСЖ» в перенесенном матче – 2:4. Матвей Сафонов начала в запасе, но уже на 22-й минуте заменил Доннарумму, получившего удар шипами в лицо. Итальянцу наложили 10 скоб на правую щеку, а защитник «Монако» Синго избежал наказания за эпизод.
3. Манфред Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах.
4. «Арсенал» победил «Кристал Пэлас» с хет-трик Жезуса, «Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» в гостях в 1/4 финала Кубка английской лиги.
5. КХЛ. «Трактор» уступил минскому «Динамо», «Металлург» победил «Автомобилист», «Ак Барс» обыграл «Салават».
6. Fan ID оформили 2,5 млн болельщиков. Число правонарушений в РПЛ снизилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном. 11,3 тысяч зрителей – средняя посещаемость в чемпионате России, заполняемость – 34%. «Зенит» лидирует, «Краснодар» – второй.
7. 21-летний хоккеист Максим Сергеев осужден на 2 года и 11 месяцев за шпионаж в Польше. Его депортируют в Россию в мае 2025 года.
8. Фигуристка Камила Валиева подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на три решения Спортивного арбитражного суда.
9. Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл».
10. НХЛ. 2 очка Евгения Дадонова не помогли «Далласу» в матче с «Торонто» (3:5). Другие результаты – здесь.
11. «Барса» вряд ли вернется на «Камп Ноу» в этом сезоне. Работы по реконструкции идут медленно, не решены вопросы с посевом газона и аварийными выходами.
12. Кира Дюжева и Вадим Истамгулов выиграли лыжные спринты в рамках пролога Кубка Содружества.
13. Адвокат Матвея Сафонова заявил, что вратарь «ПСЖ» подарил дочери квартиру за 60 млн рублей: «Бывшая жена заявляет, что даже 1 млн рублей в месяц недостаточно для удовлетворения нужд ребенка».
14. «Аталанта» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив «Чезену» – 6:0! «Рома» забила 4 гола «Сампдории» и тоже сыграет в четвертьфинале.
15. Единая лига ВТБ. УНИКС прервал победную серию «Зенита», ЦСКА в гостях разгромил «Самару» и другие результаты.
16. «Барса» – лидер Ла Лиги по доходам от ТВ-трансляций в прошлом сезоне (162,5 млн евро), «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й. Суммарно клубам лиги выплатили 1,35 миллиарда.
17. Анна Седокова не пришла на беседу со следственными органами по поводу суицида Яниса Тиммы. Сообщается, что бывая жена баскетболиста оплатит транспортировку тела Тиммы в Латвию.
Цитаты дня.
Комличенко о том, сколько ему нужно денег в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!»
Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»
Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен. «Челси» поддерживает его. Все расстроены»
Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»
Коган об определении дат чемпионата России-2026: «Подстраивать турнир под Валиеву – вряд ли правильно»
Депутат Журова о словах Комличенко про помидоры за тысячу рублей: «Я таких не видела. Возможно, он ест какие-то особые. Я через интернет нахожу дешевле»
«Реал» доказал, что он лучший в мире – команда делает то, чего требует история. Мы избранные, немногие могут носить майку этого клуба». Винисиус о 3:0 в финале Межконтинентального кубка
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