Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала» с 15 трофеями, он обошел Муньоса. Всего у Карло 31 титул в качестве тренера

Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала».

Сегодня «Реал » под руководством итальянского специалиста обыграл «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Анчелотти выиграл 15-й трофей во главе «Реала» и побил рекорд Мигеля Муньоса (14).

Всего на счету Анчелотти 31 трофей в тренерской карьере (с учетом Кубка Интертото). Кроме «Реала», Карло завоевывал титулы во главе «Ювентуса », «Милана », «Челси », «ПСЖ» и «Баварии».