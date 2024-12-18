Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала» с 15 трофеями, он обошел Муньоса. Всего у Карло 31 титул в качестве тренера
Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала».
Сегодня «Реал» под руководством итальянского специалиста обыграл «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Анчелотти выиграл 15-й трофей во главе «Реала» и побил рекорд Мигеля Муньоса (14).
Всего на счету Анчелотти 31 трофей в тренерской карьере (с учетом Кубка Интертото). Кроме «Реала», Карло завоевывал титулы во главе «Ювентуса», «Милана», «Челси», «ПСЖ» и «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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