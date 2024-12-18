«Реал» доказал, что он лучший в мире – команда делает то, чего требует история. Мы избранные, немногие могут носить майку этого клуба». Винисиус о 3:0 в финале Межконтинентального кубка

Винисиус Жуниор оценил выступление «Реала» в 2024 году.

Сегодня «Реал » стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале «Пачуку» (3:0). Всего в 2024 году мадридский клуб выиграл 5 трофеев.

«Мы всегда хотим выигрывать все трофеи. Мы доказали, что являемся лучшим клубом мира. Надеюсь, мы еще долго сможем продолжать в том же духе и приносить клубу титулы.

Думаю, это действительно знаменует собой эпоху. Команда делает то, о чем просит история. Немногие игроки могут носить эту майку. Мы избранные», – сказал вингер «Реала».