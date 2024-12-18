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«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Стерлинг, Жезуc и Троссард в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:30 по московскому времени.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoКубок английской лиги
logoКристал Пэлас
онлайны
logoАрсенал
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