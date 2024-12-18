«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» – 3:0! У Винисиуса гол с пенальти и пас на Мбаппе, у Килиана гол и ассист

«Реал» победил «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Килиан Мбаппе открыл счет на 37-й минуте. На 53-й Родриго отличился с передачи Килиана. Винисиус на 84-й реализовал пенальти. Кроме того, бразилец ассистировал Мбаппе в моменте с первым голом.

Испанский клуб участвовал в турнире как победитель Лиги чемпионов, мексиканский – как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Этот трофей стал пятым для «Реала» в 2024 году. Ранее мадридцы выиграли Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

Финал