Депутат Журова о словах Комличенко про помидоры за тысячу рублей: «Я таких не видела. Возможно, он ест какие-то особые. Я через интернет нахожу дешевле»
Светлана Журова оценила слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.
Нападающий «Ростова» в контексте ежемесячных трат заявил: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».
Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».
– Я покупаю помидоры через сайт «ВкусВилла».
Через интернет нахожу дешевле. Возможно, Николай Комличенко ест какие-то особые помидоры, наверное, бакинские или узбекские.
– Вы едите помидоры попроще?
– Я таких не видела, да. Обычно через сайт покупаю, потому что по магазинам ходить некогда.
Зашла на сайт, посмотрела, выбрала любимый продукт, там есть скидки для постоянных клиентов, – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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