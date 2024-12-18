Депутат Журова о словах Комличенко про помидоры за тысячу рублей: «Я таких не видела. Возможно, он ест какие-то особые. Я через интернет нахожу дешевле»

Светлана Журова оценила слова Николая Комличенко о ценах на помидоры.

Нападающий «Ростова» в контексте ежемесячных трат заявил: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!» .

Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».

– Я покупаю помидоры через сайт «ВкусВилла».

Через интернет нахожу дешевле. Возможно, Николай Комличенко ест какие-то особые помидоры, наверное, бакинские или узбекские.

– Вы едите помидоры попроще?

– Я таких не видела, да. Обычно через сайт покупаю, потому что по магазинам ходить некогда.

Зашла на сайт, посмотрела, выбрала любимый продукт, там есть скидки для постоянных клиентов, – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.