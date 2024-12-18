Модрич выиграл 28-й трофей с «Реалом». Лука – самый титулованный игрок в истории клуба

Лука Модрич обновил рекорд по числу трофеев с «Реалом».

Мадридский клуб завевал Межконтинентальный кубок, обыграв в финале «Пачуку» (3:0).

Для Модрича это 28-й трофей в составе «Реала » – хорватский полузащитник является самым титулованным игроком в истории клуба. У Даниэля Карвахаля 27 трофеев, у Начо – 26, по 25 титулов у Карима Бензема и Марсело .

Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев Начо победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.