Модрич выиграл 28-й трофей с «Реалом». Лука – самый титулованный игрок в истории клуба
Лука Модрич обновил рекорд по числу трофеев с «Реалом».
Мадридский клуб завевал Межконтинентальный кубок, обыграв в финале «Пачуку» (3:0).
Для Модрича это 28-й трофей в составе «Реала» – хорватский полузащитник является самым титулованным игроком в истории клуба. У Даниэля Карвахаля 27 трофеев, у Начо – 26, по 25 титулов у Карима Бензема и Марсело.
Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев Начо победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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