Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»
Мексиканский гонщик в своих соцсетях сделал официальное заявление, что покидает команду «Ред Булл» – стороны пришли к соглашению досрочно прекратить сотрудничество.
В «Ред Булл» подтвердили расставание с Пересом, однако официальных заявлений о его замене не поступало.
Ранее во многих изданиях сообщалось, что в случае ухода Переса его место в «Ред Булл» займет Лиам Лоусон, а за «Рейсинг Буллз» вместе с Юки Цунодой будет выступать Изак Аджар.
«Я безмерно благодарен за эти четыре года, проведенные в «Ред Булл», и за возможность выступать за столь потрясающую команду. Это был незабываемый опыт. И я всегда буду радоваться тому успеху, которого мы вместе добились. Мы били рекорды, добивались выдающихся достижений и для меня было честью познакомиться со всеми этими замечательными людьми. Больше спасибо всем.
Для меня также было честью выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном все эти годы, разделять с ним наш успех.
И особую благодарность я хочу выразить болельщикам по всему миру, и особенно моим мексиканским фанатам – за вашу нескончаемую поддержку. Скоро мы снова увидимся. И помните, никогда не сдавайтесь!» – написал Перес в прощальном послании.
«Ред Булл» никогда не возился с неудачниками «Ф-1», как сейчас с Пересом. А в чем дело?
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