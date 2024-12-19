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Сергачев забил победный гол в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У защитника 8+15 в 31 игре

Михаил Сергачев забил победный гол в матче с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

Защитник «Юты» отличился на 65-й минуте и был признан первой звездой игры.

Всего в 31 матче текущего чемпионата НХЛ он набрал 23 (8+15) очка.

Сегодня за 27:02 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (3:15 – в большинстве, 4:22 – в меньшинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот, 4 блок-шота, полезность – «плюс 2».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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