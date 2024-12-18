«Саутгемптон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» в Кубке английской лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала турнира, который начнется в 23:00 по московскому времени. Статистика Кубка английской лиги