Fan ID оформили 2,5 млн болельщиков. Число правонарушений в РПЛ снизилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном

В России оформлено два с половиной миллиона Fan ID.

«За первую часть сезона-2024/25 оформлено 534 тысячи карт болельщика.

Общее число оформленных карт на декабрь 2024 года – 2,496 млн.

Более чем на 40%, до 218, снизилось число зафиксированных правонарушений в сравнении с аналогичным периодом сезона-2023/24, когда их было 371», – говорится в сообщении РФС.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.