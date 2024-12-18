Fan ID оформили 2,5 млн болельщиков. Число правонарушений в РПЛ снизилось на 40% по сравнению с прошлым сезоном
В России оформлено два с половиной миллиона Fan ID.
«За первую часть сезона-2024/25 оформлено 534 тысячи карт болельщика.
Общее число оформленных карт на декабрь 2024 года – 2,496 млн.
Более чем на 40%, до 218, снизилось число зафиксированных правонарушений в сравнении с аналогичным периодом сезона-2023/24, когда их было 371», – говорится в сообщении РФС.
Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
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