Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен. «Челси» поддерживает его. Все расстроены»
Энцо Мареска поддержал Михаила Мудрика на фоне проваленного допинг-теста.
Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.
«Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи.
Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока.
Мы все верим, что Миша невиновен», – заявил тренер «Челси».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Бена Джейкобса в X
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