Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен. «Челси» поддерживает его. Все расстроены»

Энцо Мареска поддержал Михаила Мудрика на фоне проваленного допинг-теста.

Ранее «Челси » подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось , что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил , что не нарушал антидопинговые правила сознательно.

«Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи.

Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока.

Мы все верим, что Миша невиновен», – заявил тренер «Челси ».

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно