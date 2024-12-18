Единая лига ВТБ. «Самара» – ЦСКА, «Зенит» сыграет с УНИКСом и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Самара» на домашней арене сыграет с московским ЦСКА, «Зенит» в Санкт-Петербурге попробует продлить 12-матчевую победную серию во встрече с казанским УНИКСом. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 17-2, Зенит – 17-2, УНИКС – 14-5, Локомотив-Кубань – 14-5, Пари Нижний Новгород – 10-9, Уралмаш – 10-10, Парма – 9-11, Автодор – 8-12, Самара – 7-12, Енисей – 6-14, МБА-МАИ – 5-14, Астана – 0-21. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.