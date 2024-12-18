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Кубок Содружества. Пролог. Резцова, Миронова, Плицев, Иродов и Сидоров пробегут лыжный спринт

18 декабря биатлонисты пробегут лыжный спринт в рамках пролога Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляцияVK-группа СБР.

Женщины, 1/4 финала

Светлана Миронова – Кристина Павлушина

Кристина Резцова – Любовь Калинина

Анастасия Шевченко – Кира Дюжева

Анна Григорьева – Владислава Гаврилова

Мужчины, 1/4 финала

Денис Иродов – Виктор Плицев

Михаил Бурундуков – Вячеслав Малеев

Даниил Усов – Олег Домичек

Вадим Истамгулов – Евгений Сидоров

Опубликовано: Ян Мельник
logoКубок Содружества
результаты
logoсборная России жен
logoсборная России
logoСветлана Миронова
Кира Дюжева
Кристина Павлушина
logoКристина Резцова
Владислава Гаврилова
Любовь Калинина
logoАнастасия Шевченко
Анна Григорьева
Олег Домичек
Денис Иродов
Михаил Бурундуков
Евгений Сидоров
Вячеслав Малеев
Виктор Плицев
Даниил Усов
Вадим Истамгулов
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