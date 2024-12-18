Кубок Содружества. Пролог. Резцова, Миронова, Плицев, Иродов и Сидоров пробегут лыжный спринт
18 декабря биатлонисты пробегут лыжный спринт в рамках пролога Кубка Содружества.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – VK-группа СБР.
Женщины, 1/4 финала
Светлана Миронова – Кристина Павлушина
Кристина Резцова – Любовь Калинина
Анастасия Шевченко – Кира Дюжева
Анна Григорьева – Владислава Гаврилова
Мужчины, 1/4 финала
Денис Иродов – Виктор Плицев
Михаил Бурундуков – Вячеслав Малеев
Даниил Усов – Олег Домичек
Вадим Истамгулов – Евгений Сидоров
Опубликовано: Ян Мельник
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