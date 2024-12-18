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Комличенко о том, сколько ему нужно денег в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!»

Николай Комличенко рассказал о деньгах на жизнь и ценах на помидоры.

– Популярный вопрос, который задают всем футболистам, – сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни?

– Ха-ха-ха. Серьезно? Я не знаю. Но не 30 тысяч. И не 100 тысяч. Будем реалистами. Это не те цифры. И все это понимают.

Для комфортной жизни – чем больше, тем лучше.

Чем больше ты будешь зарабатывать, тем качественнее продукты будешь покупать. Тем больше и обширнее будет список этих продуктов. Пойдешь на рынок и купишь не килограмм яблок, а килограмм гранатов. Возьмешь помидоры не за 300 рублей. И то 300 – это дорого!

Если хорошо зарабатываешь, то и тратишь много. Потому что можешь себе позволить. Одно от другого зависит.

Если меньше получаешь – идешь в «Пятерочку». А если хорошо зарабатываешь, можешь на рынке пойти в премиум-точку.

– Или в «Азбуку вкуса».

– В Москве у вас «Азбука», а у нас здесь – гастроном. Можешь чаще заказывать себе хорошую доставку или сходить в ресторан.

Назови мне того, кто скажет: «Да не, я получаю миллион рублей, но буду экономить и ходить только в «Пятерочку». Ну нет такого! Кто бы сколько ни лукавил.

У кого семья, дети, аренда квартиры – выходит нормальная сумма в месяц, – сказал нападающий «Ростова» Николай Комличенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Комличенко
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoЧемпионат.com
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