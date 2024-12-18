Валиева подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на три решения Спортивного арбитражного суда
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Камилы Валиевой, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го – тогда она сдала положительную пробу на триметазидин. Фигуристка подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но ее отклонили.
Накануне стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге.
«Мы подтверждаем, что апелляция на решения Спортивного арбитражного суда — CAS 2023/A/9451, CAS 2023/A/9455 и CAS 2023/A/9456 — от 29 января 2024 года была подана в Федеральный суд Швейцарии», — цитирует «Матч ТВ» заявление пресс‑службы Федерального суда Швейцарии.
CAS 2023/A/9451 — Валиева против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
CAS 2023/A/9455 — Валиева и РУСАДА против Международного союза конькобежцев (ISU).
CAS 2023/A/9456 — Валиева и РУСАДА против Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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