Доннарумма получил удар шипами в лицо от Синго – защитник «Монако» уже имел желтую и не был наказан. Сафонов вышел вместо Джанлуиджи на 22-й минуте

Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму в матче с «Монако».

«ПСЖ » играет с монегасками на выезде в 16-м туре Лиги 1 (1:0, первый тайм).

На 17-й минуте защитник «Монако » Вилфрид Синго , пытаясь пробить по воротам из штрафной площади, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Доннарумме . Итальянскому голкиперу потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. Синго, у которого уже была желтая, не получил по итогам этого эпизода никаких санкций.

На 22-й минуте место в воротах «ПСЖ» занял Матвей Сафонов .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports