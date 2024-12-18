Доннарумма получил удар шипами в лицо от Синго – защитник «Монако» уже имел желтую и не был наказан. Сафонов вышел вместо Джанлуиджи на 22-й минуте
Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму в матче с «Монако».
«ПСЖ» играет с монегасками на выезде в 16-м туре Лиги 1 (1:0, первый тайм).
На 17-й минуте защитник «Монако» Вилфрид Синго, пытаясь пробить по воротам из штрафной площади, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Доннарумме. Итальянскому голкиперу потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. Синго, у которого уже была желтая, не получил по итогам этого эпизода никаких санкций.
На 22-й минуте место в воротах «ПСЖ» занял Матвей Сафонов.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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