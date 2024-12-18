21-летний хоккеист Сергеев осужден на 2 года и 11 месяцев за шпионаж в Польше. Его депортируют в Россию в мае 2025 года

21-летний хоккеист Максим Сергеев осужден на 2 года и 11 месяцев за шпионаж.

Об этом информирует Iltalehti со ссылкой на L’Equipe. Сергеев также был оштрафован на 5 200 злотых (1 220 евро).

Игрока польского «Заглембе» арестовали в июне 2023 года в рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши.

Сообщалось , что он осуществлял деятельность, связанную со сбором информации об объектах военной инфраструктуры в нескольких провинциях. В Польше хоккеист находился с октября 2021 года.

26 мая 2025 года Сергеева депортируют в Россию. До этого момента он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.

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