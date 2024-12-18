Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»
Вингер «Реала» получил приз The Best – лучший футболист года по версии ФИФА.
«Посмотрите на него, говоря о восстановлении уважения к бразильскому футболу. Максимальное уважение! Прошло 16 лет с тех пор, как в прошлый раз этот приз получил футболист из Бразилии. Теперь награда заслуженно находится в руках Вини.
Мы говорим об одном из самых ценных футболистов, жертве расизма. Скольких людей анонимно представляет Винисиус? Сколько жертв расизма разбросаны повсюду? Он символ сопротивления и стойкости. Вини также возглавляет антирасистскую борьбу в мировом футболе, где безнаказанность так же губительна.
И те, кто молчит, не менее расисты. Бездействие – особенно организаций и органов власти, которые имеют законные полномочия противостоять этой практике и наказывать ее – еще больше укрепляет культуру неуважения к темнокожим людям.
Они пытались стереть тебя, мой друг. Но ты продолжаешь танцевать. Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец!» – написал бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.
Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА
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